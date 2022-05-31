Вторая очередь животноводческого комплекса в Елабужском районе откроется в июле 2022 года

В июле этого года ООО «Мир» планирует открыть вторую очередь животноводческого комплекса. На сегодняшний день в поселке Малореченский возведен фундамент, основной каркас под стены и крышу. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

В 2020 году в Елабужский район был привлечен новый крупный инвестор ООО «Мир», который построил первую очередь животноводческого комплекса на 1,1 тыс. голов. Благодаря этому поголовье коров в районе по сравнению с предыдущим годом выросло на 34%, удои молока — на 56%.

На сегодняшний день поголовье крупнорогатого скота в хозяйстве составляет 1,1 тыс. голов, из них 928 дойного стада.

В связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями и нехваткой кормов в 2021 году строительство второй очереди животноводческого комплекса на 1 100 голов перенесено на 2022 год.