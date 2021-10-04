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Ру Тат
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4 октября 2021  02:22
Эльза Кузнецова

В Елабужском районе РТ принято 28 заявок на бесплатную догазификацию

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В Елабуге идет прием предварительных заявок на подключение домовладений в рамках догазификации. Услуга предоставляется бесплатно до границ земельного участка заявителя. 

«В Елабужском районе по программе газификации продолжается сбор заявок до середины октября. На данный момент принято 28 заявок, из них семь — из Елабуги, остальные — из сел и деревень. Среди них населенные пункты Казыли, Большая Качка, Яковлево, Танайка, Покровская», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Елабужского района Татарстана.

Подать заявку можно в ЭПУ «Елабугагаз», а также по электронной почте 23-elabuga@tattg.gazprom.ru. К ней необходимо приложить ситуационный план, копию документа, подтверждающего право собственности на объект капитального строительства и земельный участок, расчет максимального часового расхода газа.

Заявителем должно быть физическое лицо – собственник жилого дома и земельного участка; домовладение должно находиться находится в границах ранее газифицированного населенного пункта. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Пестречинском районе Татарстана планируется подключить к газу 200 домов.

#газификация #елабужский район
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