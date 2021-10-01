В Пестречинском районе Татарстана планируется подключить к газу 200 домов

Пестречинский район Татарстана вошел в программу ускоренной социальной газификации (догазификации). В этом году в муниципалитете планируется подключить к газу более 200 домовладений. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе главы района.

«В соответствии с проектом по селу Гильдеево планируется газифицировать 201 дом. Проектом предусмотрена прокладка магистрального газопровода, то есть он будет проходить только по улице. Для того чтобы потом подключиться к этому газопроводу, гражданам необходимо будет получить технические условия и заказать проект. Необходимо будет индивидуально каждому обратиться в газоснабжающую организацию. Сегодня работы ведутся на улицах Придорожная и Луговая. Трубы пройдут в полутора метрах от заборов домовладений. Просим местных жителей отнестись с пониманием, к тому же они очень ждут газоснабжения», – уточнил источник.

Глава района Ильхам Кашапов выехал на место и осмотрел территорию, где будет проложен газопровод.

Газ жителям района будет подведен бесплатно. Для того чтобы попасть в программу ускоренной социальной газификации (догазификации), необходимо подать заявку через порталы госуслуг, МФЦ или единого оператора газификации.

Одним из условий участия в программе является регистрация индивидуального жилого дома и земельного участка в установленном порядке.



В настоящее время доступен портал «Я строю». Он позволяет направить предварительную заявку на бесплатное подключение частных домовладений к сетям газоснабжения, отследить ее статус в личном кабинете и узнать список документов, которые нужны для заключения договора о присоединении к сети, найти ответы на вопросы о механизме ускоренного подключения, а также обратиться за дополнительной информацией и разъяснениями через форму обратной связи.

Бесплатную газификацию частных домов в России планируется завершить до 2023 года. О старте социальной программы газификации в ежегодном послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года объявил Президент РФ Владимир Путин.