В Елабужском районе РТ к концу года будет запущен новый животноводческий комплекс

В селе Морты Елабужского района Татарстана к концу 2022 года будет запущен новый животноводческий комплекс. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской администрации.

В КФХ Ахметзянов Ф. Г. завершается строительство животноводческого комплекса на 350 дойных коров, состоящий из двух помещений на 200 и 150 голов, доильного зала «елочка», молочного блока, телятника и подсобных помещений для специалистов и обслуживающего персонала.

Заполнить комплекс планируют только племенным высокопродуктивным скотом. В настоящее время закуплено 66 племенных нетелей из Кировской области, 46 из них уже растелились. В ближайшее время будут закуплены еще 35.

«На сегодняшний день в Елабужском районе Татарстана действует 35 крестьянско-фермерских хозяйств», — уточнили в пресс-службе Елабужского района РТ.

В 2020 году в Елабужский район был привлечен новый крупный инвестор ООО «Мир», который построил первую очередь животноводческого комплекса на 1,1 тыс. голов. Благодаря этому поголовье коров в районе по сравнению с предыдущим годом выросло на 34%, удои молока — на 56%, о чем ранее сообщал «Татар-информ».