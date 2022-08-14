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Сельское хозяйство
14 августа 2022  06:20
Эльза Кузнецова

В Елабужском районе РТ к концу года будет запущен новый животноводческий комплекс

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В Елабужском районе РТ к концу года будет запущен новый животноводческий комплекс

В селе Морты Елабужского района Татарстана к концу 2022 года будет запущен новый животноводческий комплекс. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской администрации. 

В КФХ Ахметзянов Ф. Г. завершается строительство животноводческого комплекса на 350 дойных коров, состоящий из двух помещений на 200 и 150 голов, доильного зала «елочка», молочного блока, телятника и подсобных помещений для специалистов и обслуживающего персонала. 

Заполнить комплекс планируют только племенным высокопродуктивным скотом. В настоящее время закуплено 66 племенных нетелей из Кировской области, 46 из них уже растелились. В ближайшее время будут закуплены еще 35.

«На сегодняшний день в Елабужском районе Татарстана действует 35 крестьянско-фермерских хозяйств», — уточнили в пресс-службе Елабужского района РТ. 

В 2020 году в Елабужский район был привлечен новый крупный инвестор ООО «Мир», который построил первую очередь животноводческого комплекса на 1,1 тыс. голов. Благодаря этому поголовье коров в районе по сравнению с предыдущим годом выросло на 34%, удои молока — на 56%, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

#елабужский район
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