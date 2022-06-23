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Ру Тат
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Строительство
23 июня 2022  07:17

В Елабужском районе на ремонт дорог выделят 86 млн рублей

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В Елабужском районе Татарстана за более чем 86 млн рублей отремонтируют автодороги общего пользования. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что исполнитель должен будет отремонтировать 4014 метров дорог общего пользования местного значения, 5132 метра дорожно-уличной сети в населенных пунктах района и 240 метров проездов на территории средней школы №5 Елабуги.

Работы должны быть завершены до 26 октября текущего года. В качестве заказчика выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ», а средства поступят из бюджета муниципалитета. 

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 7 июля, оценка вторых частей заявок завершится 2 июля, а подрядчика определят 11 июля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 91,3 километра региональных дорог.

#ремонт дорог #елабужский район
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