В Татарстане по нацпроекту начались работы на шести дорожных объектах

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начались работы на четырех городских и двух региональных объектах. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

По нацпроекту ведется ремонт на улицах Восход и Николая Ершова в Казани, капитальный ремонт дорог Мензелинск — Русский Каран — Тогашево в Мензелинском районе и Муслюмово — Саклов Баш — Юлтимерово в Сармановском районе, а также капремонт проспекта Химиков на участке автодороги от улицы Корабельная до Южной и от улицы Менделеева до проспекта Вахитова в Нижнекамске.

«Мы идем точно по графику. Общая сумма финансирования на этот год по нацпроекту составляет 6 млрд 787 млн рублей, в том числе 2 млрд 106 млн рублей — средства федерального бюджета, 4 млрд 681 млн рублей — республиканского», — рассказал глава Миндортранса.

В этом году по национальному проекту отремонтируют 91,3 километра региональных дорог, что обеспечит достижение 50,3% их нормативного состояния.

В Казанской агломерации запланирован ремонт, капремонт и реконструкция 33,8 километра дорог, в том числе 8,4 километра улиц Казани и 25,4 километра региональных дорог. На эти цели будет направлено 2,6 млрд рублей.

В Набережночелнинской агломерации будет реконструировано 2,6 километра и отремонтировано 20,3 километра дорог. Из республиканского бюджета выделено 1,36 млрд рублей. В Нижнекамской агломерации проведут капитальный ремонт 3,14 километра дорог на 480 млн рублей.

«В этом году в рамках нацпроекта выделены средства на капитальный ремонт аварийных мостов. До 2024 года мы должны отремонтировать искусственные сооружения на сумму около 9 млрд рублей. В этом году освоим 1,8 млрд рублей», — отметил Ханифов.

За счет федеральных средств продолжится строительство автодороги от улицы Несмелова до трассы М7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор» в Казани, а также строительство Большого Казанского кольца по улице Меховщиков на участке от Магистральной до Девятаева. На работы по этим проектам предусмотрено по 302,1 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.