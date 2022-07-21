На ремонт дорог в Елабужском районе дополнительно направили 35 млн рублей

В Елабужском районе Татарстана за счет средств республиканского бюджета дополнительно отремонтируют 3 километра дорог в Елабуге, селах Танайка и Мальцево.

«Всего будет освоено 35 млн рублей. Подрядная организация „Спецстройсервис“ уже приступила к ремонту полотна на Окружном шоссе. Дороги планируется обновить к сентябрю», — сообщила «Татар-информу» начальник пресс-службы Екатерина Сайбель.

Также в Елабуге ведутся работы по благоустройству городских улиц – на муниципальные средства обустраиваются тротуары. Работы в первую очередь проводятся на наиболее загруженных улицах. На этот год запланировано строительство тротуаров по улицам Тысячелетия, Гиззата, Чапаева, Азина, Спасская, Нечаева.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

В прошлом году в городе обустроили тротуары в 4-м и 6-м микрорайонах, а также по обе стороны проезжей части на участке от пр.Мира до 4-го микрорайона.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство направит на развитие дорог в Татарстане и других регионах 8,3 млрд рублей.