news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
6 июня 2022  15:43

Правительство направит на развитие дорог в Татарстане и других регионах 8,3 млрд рублей

news_top_970_100

Российское правительство выделило 8,3 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры в семи регионах. В их число попал и Татарстан.

Кроме того в списке Мордовия, Пензенская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Астраханская и Калининградская области, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Рассчитываем, что это позволит завершить строительство и реконструкцию дорог в данных регионах, чтобы люди как можно скорее увидели конкретные результаты», – заявил сегодня на совещании Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее на совещании по развитию дорожного строительства Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на необходимость развития региональных транспортных систем.

В марте 2022 года Мишустин уже сообщал, что российские регионы получат на развитие дорог дополнительные 160 млрд рублей.

#бюджет #дороги #Михаил Мишустин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100