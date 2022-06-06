Правительство направит на развитие дорог в Татарстане и других регионах 8,3 млрд рублей

Российское правительство выделило 8,3 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры в семи регионах. В их число попал и Татарстан.

Кроме того в списке Мордовия, Пензенская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Астраханская и Калининградская области, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Рассчитываем, что это позволит завершить строительство и реконструкцию дорог в данных регионах, чтобы люди как можно скорее увидели конкретные результаты», – заявил сегодня на совещании Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее на совещании по развитию дорожного строительства Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на необходимость развития региональных транспортных систем.

В марте 2022 года Мишустин уже сообщал, что российские регионы получат на развитие дорог дополнительные 160 млрд рублей.