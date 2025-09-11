В Елабужском районе иногородним контрактникам компенсируют расходы на дорогу и проживание

Гражданам, проживающим за пределами Елабужского района и желающим заключить контракт, власти компенсируют затраты на дорогу до военкомата Елабуги и проживание в казанском пункте отбора. Это следует из постановления исполкома района.

«Принять решение об оплате лицам, проживающим за пределами Елабужского муниципального района, включая иностранных граждан, желающим заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, расходов на проезд от места проживания до военного комиссариата Елабужского района и города Елабуге и проживание в городе Казани (пункт отбора) до момента его отправления на воинскую службу», – говорится в документе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевском районе Татарстана ввели дополнительную выплату в 100 тысяч рублей за привлечение на службу по контракту – после уплаты налога рекрутер получит 237 тысяч рублей за подписавших контракт до 1 октября.