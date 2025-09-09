news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 9 сентября 2025 17:18

В Альметьевске рекрутеры получат допвыплаты за подписавших контракт до 1 октября

Читайте нас в
Телеграм

В Альметьевском районе Татарстана ввели дополнительную выплату в 100 тысяч рублей за привлечение на службу по контракту. Об этом следует из постановления исполнительного комитета Альметьевского района.

«Единовременная денежная выплата предоставляется лицу, оказавшему содействие, за каждый заключенный гражданином Российской Федерации (иностранным гражданином) контракт в размере 100 тысяч рублей с учетом оплаты налога на доходы физических лиц. Единовременная денежная выплата производится гражданам, оказавшим содействие в заключении контракта и обратившимся в исполнительный комитет Альметьевского муниципального района до 1 октября 2025 года», – говорится в документе.

При этом государственные и муниципальные служащие, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, сотрудники военных комиссариатов не имеют права на получение указанной выплаты.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Татарстане увеличили выплату рекрутерам за каждого привлеченного контрактника — 150 тысяч рублей. Таким образом, в Альметьевском районе после уплаты налога рекрутер получит 237 тысяч рублей за подписавших контракт до 1 октября. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Администрации района.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 117 (на территории РТ) и 8 800 222 59 00 (для жителей других регионов)
#служба по контракту #выплаты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

8 сентября 2025
Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

8 сентября 2025