В Альметьевске рекрутеры получат допвыплаты за подписавших контракт до 1 октября

В Альметьевском районе Татарстана ввели дополнительную выплату в 100 тысяч рублей за привлечение на службу по контракту. Об этом следует из постановления исполнительного комитета Альметьевского района.

«Единовременная денежная выплата предоставляется лицу, оказавшему содействие, за каждый заключенный гражданином Российской Федерации (иностранным гражданином) контракт в размере 100 тысяч рублей с учетом оплаты налога на доходы физических лиц. Единовременная денежная выплата производится гражданам, оказавшим содействие в заключении контракта и обратившимся в исполнительный комитет Альметьевского муниципального района до 1 октября 2025 года», – говорится в документе.

При этом государственные и муниципальные служащие, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, сотрудники военных комиссариатов не имеют права на получение указанной выплаты.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Татарстане увеличили выплату рекрутерам за каждого привлеченного контрактника — 150 тысяч рублей. Таким образом, в Альметьевском районе после уплаты налога рекрутер получит 237 тысяч рублей за подписавших контракт до 1 октября. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Администрации района.