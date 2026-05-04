В Елабуге завершат отопительный сезон 4 мая, горячую воду отключат с 18 мая

В Елабуге в ближайшее время пройдут плановые отключения отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в исполнительном комитете Елабужского района.

Завершение отопительного сезона в многоквартирных домах запланировано на 4 мая. После этой даты подача тепла в жилой фонд будет прекращена в соответствии с утвержденным графиком.

Для социальных объектов – школ, детских садов, больниц и других учреждений – предусмотрен особый порядок. Отключение отопления будет производиться по индивидуальным заявкам в производственно-техническую службу, чтобы обеспечить комфортные условия там, где это необходимо.

Временное прекращение подачи горячей воды запланировано на период с 18 по 31 мая включительно. В это время будут проводиться профилактические работы на системах горячего водоснабжения.

Как пояснили в исполкоме, двухнедельный перерыв необходим для технического обслуживания оборудования, диагностики и ремонта теплосетей, а также для профилактики возможных аварий в предстоящий отопительный сезон.

Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временному отсутствию горячей воды, следить за объявлениями в подъездах и на информационных стендах, а при выявлении неисправностей на внутридомовых сетях обращаться в управляющие компании.

В администрации района подчеркнули, что плановые отключения являются необходимой мерой для обеспечения надежной работы коммунальной инфраструктуры в дальнейшем.