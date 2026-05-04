Отопительный сезон в Нижнекамске завершат 5 мая

Отопительный сезон в Нижнекамске завершится 5 мая 2026 года. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев на деловом понедельнике, поручив профильным службам оформить необходимые документы и организовать отключение тепла.

«Сегодня необходимо принять соответствующие документы и приступить к завершению отопительного сезона с 5 мая 2026 года», – отметил он.

Напомним, по нормам, отопительный сезон можно завершить, когда среднесуточная температура продержится на отметке +8 °C не менее пяти дней.