В Елабуге открылись обучающие курсы по пошиву пятиточечников

На базе Молодежного центра «Барс» в Елабуге на базе гуманитарной мастерской организована городская обучающая программа по пошиву пятиточечников. Активисты и неравнодушные граждане принимают участие в плетении маскировочных сетей, изготовлении окопных свечей и армейского сухого душа. Всего в программе приняло участие более 30 неравнодушных жителей города.

«Занятия проводятся по 2-3 раза в неделю по всем направлениям, в том числе по пошиву и изготовлению пятиточнеников, кроению и оплетке маскировочных сетей, изготовлению сухого душа для солдат и блиндажных и окопных свечей», — рассказал «Татар-информу» руководитель гуманитарного штаба Роман Епанешников.

В общем в программе приняло участие более 500 человек, обучающих уроков проведено около 15. «Курсы для школьников, студентов и остальных горожан планируется проводить и дальше. Все хотят быть сопричастными», — отметил он.

Помимо этого, в городском общественном гуманитарном штабе «Мы вместе» на базе Молодежного центра «Барс» прошла встреча волонтеров с участниками спецоперации под названием «В единстве — сила».

В теплой, семейной обстановке бойцы из батальона «Алга» и отряда Росгвардии пообщались с волонтерами и рассказали об общей обстановке, а также о том, как они используют изготовленные изделия на практике. Бойцы поблагодарили волонтеров за самоотверженный вклад в общее дело.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, сейчас волонтеры заняты сбором очередного гуманитарного груза. Помощь по всем направлениям отправляется 2-3 раза в месяц. С начала спецоперации отправлено уже более 200 тонн.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в зону спецоперации из Елабужского района доставлены 4 тонны гуманитарного груза.