В Елабуге выделили 10 млн на берегоукрепление и очистку русла Камы

В Елабуге до конца года планируется провести берегоукрепление и очистку русла реки Кама. На эти цели выделено почти 10 млн, такая информация размещена на портале госзакупок.

С целью берегоукрепления планируется использование щебня М 800, а также грунта для насыпи. Среди необходимой техники заявлены бульдозеры, экскаваторы и катки.

Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Муниципальные закупки при исполнительном комитете Елабужского муниципального района».

На выполнение заявки отводится 10 дней с момента подписания контракта. Заявки принимаются до 10 ноября, торги назначены на 14 ноября.

Начальная (максимальная) цена контракта 9 млн 999 тыс. 999,90 рубля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этом объекте в районе будущего пляжа недалеко от пристани по улице Шишкина намыли почти 200 тыс. кубометров песка из реки Кама. Само благоустройство пляжа запланировано на 2023 год.