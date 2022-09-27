В октябре в Елабуге начнется намыв песка в районе будущего пляжа

В Елабуге в районе будущего пляжа недалеко от пристани по улице Шишкина начнется намыв песка из реки Кама, данные работы запланированы на октябрь. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

Для работ будет привлечена спецтехника — земснаряд, при помощи которого предстоит намыть почти 200 тыс. кубов песка. Далее начнутся работы по берегоукреплению и очистке русла реки.

«Намыв песка будет производиться с реки Кама. По завершению этих работ приступят к укреплению береговой линии и формированию пляжной линии. Будет наноситься грунт и камни. Это очень масштабная подготовительная работа перед проведением основных работ по оформлению пляжа. Само благоустройство пляжа запланировано на 2023 год», – уточнила собеседница агентства.

Планируется, что новый пляж будет длиной 350 метров, шириной — 50, самая широкая его часть будет доходить до 80 метров. Недалеко будет построена специальная гавань, где все желающие смогут парковать свои катера и яхты.

В будущем на благоустроенной территории появятся малые архитектурные формы, фонари, скамейки и игровые площадки. Также у предпринимателей будет возможность открыть здесь точку общепита.