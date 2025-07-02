В Елабуге вручили ордена Мужества и медали «За храбрость»

В Елабуге у мемориала памяти воинов-интернационалистов прошли митинг и церемония возложения цветов, посвященные Дню ветеранов боевых действий. Кроме того, на общегородской планерке состоялось вручение наград родственникам военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, ветеранам и молодым десантникам, которые показали высокие результаты в тренировках.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев вручил посмертные ордена Мужества семьям героев. Орденом Мужества посмертно награждены: Павел Маев – награду принял его брат Юрий Маев, Сергей Романов – его награду получила супруга Сабина Романова, Руслан Минабутдинов – награду получила его сестра Лилия Тажетдинова, Амин Мамедов – награду принимал отец Саявуш Мамедов.

Также были вручены медали «За храбрость» II степени. Александр Никитин был представлен на награду матерью Надеждой Никитиной и дочерью Ангелиной, а Евгений Довгаль – его сыном Кириллом.

День ветеранов боевых действий в России официально не закреплен, но уже 17 лет отмечается 1 июля. В этом году депутаты партии «Справедливая Россия – за правду» внесли в Государственную Думу законопроект, который, в случае принятия, сделает этот день официальным памятным событием.

На сегодняшний день в России более двух миллионов человек имеют статус ветерана боевых действий. Среди них – участники войн и конфликтов в Афганистане (1979-1989), Сирии (2015-2016), Чечне (1994-2000), Дагестане (1999) и в зоне специальной военной операции на Украине.

Заместитель руководителя исполнительного комитета Елабужского района по социальному развитию Елена Мерзон от имени руководства и всех жителей города и района выразила глубокую благодарность героям-землякам за их подвиг.

«Вы выбрали непростую судьбу и с честью служили Родине в горячих точках. Вернувшись с рубежей Отечества, вы продолжаете нести высокое звание настоящих патриотов и работаете с молодым поколением. Огромное вам за это спасибо! Безмерная благодарность вашим родным и близким, которые сердцем болеют за вас. И вечная память тем, кто не вернулся», – сказала она.

Военный комиссар города Елабуги и Елабужского района Николай Битюков подчеркнул значимость этого дня: «1 июля – это день памяти всех, кто воевал за Россию, дань благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий и памяти тех, кого уже нет в живых».

Заместитель председателя Совета ветеранов Елабужского района, подполковник КГБ запаса Павел Карманов поделился своими воспоминаниями о службе: «Мне самому не довелось побывать на передовой, зато пришлось принимать сотни бойцов, доставляемых домой грузом 200. Сообщать близким печальные вести было поистине тяжкой ношей. Но такова наша доля», – сказал он.

Председатель Совета елабужских ветеранов и участников боевых действий Михаил Семёнов поздравил всех собравшихся и пожелал крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Особое внимание в этот день было уделено молодому поколению. Воспитанники Детско-юношеского центра военно-спортивной подготовки «Разведка» и клуба «Юный десантник» получили удостоверения на право ношения голубого берета и благодарственные письма от командира 43-й отдельной бригады железнодорожных войск, в которой проходили подготовку.

За значимый вклад в патриотическое воспитание медалью «Александр Невский» был награжден руководитель работы с молодежью Эдгар Холуев.

Ученица 8 класса школы «Университетская» Дарья Шарпова поделилась своими планами на будущее: «Сейчас для меня лучший пример – мои инструкторы. Я благодарна тем, кто воевал за то, чтобы мы здесь стояли живые и получали награды за свои достижения».

После официальной части мероприятия все присутствующие познакомились с выставками «Отец героя» и «Мама героя», организованными в Молодежном центре «Барс».

Ученик 9 класса школы №2 Константин Данилов сфотографировался с портретами своей мамы и погибшего старшего брата. Он рассказал, что планирует служить в армии: «Меня заинтересовали военная подготовка и рукопашный бой. Этот день важен для меня как память о родных и близких, а награды – большая честь и радость».

Ветеран Раис Тайзатдинов узнал на одной из фотографий своего сослуживца, с которым вместе воевал в одном подразделении ЧВК «Вагнер» в Артемовске на Украине.

«Отличный был мальчишка – веселый, бесстрашный. Погиб как герой недалеко от того места, где я тогда находился. Выставка отличная. Спасибо, что чтите память земляков и рассказываете людям. Эти ребята – наша гордость», – отметил он.

Участник специальной военной операции Андрей Че также поделился своими впечатлениями.

«Выставка производит двойственное впечатление – горькое и благодарное, потому что не раз приходилось терять боевых товарищей. Недавно были на похоронах одного из бойцов, его мать вышла и сказала: “Спасибо тебе, сын, что ты погиб, защищая Родину, что не опозорил наш род, в котором все воевали”. Эти слова врезались мне в память, их оттенок я вижу здесь. Ведь чтобы воспитать таких детей, нужна правильная семья».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

2025-й объявлен в РФ Годом защитника Отечества.

Материал подготовлен при участии Натальи Берестовой.