В Елабуге в День России открыли выставку и вручили государственные награды

В честь Дня России в Елабуге открыли выставку «Отец героя». Экспозиция посвящена памяти павших бойцов, а также тем, кто, пройдя фронтовые испытания, вернулся домой.

Выставка стала местом притяжения для елабужан, пришедших почтить память погибших защитников и поблагодарить тех, кто служит в зоне СВО или помогает бойцам в мирной жизни. В этот день звучали слова уважения и признательности семьям военнослужащих, воспитавших настоящих героев.

Также бойцам и их семьям вручили государственные награды. Они получали медали «За отвагу» и орден Мужества за мужество, проявленное в ходе выполнения боевых задач.

«Я искренне признателен родителям наших воинов за мужество и терпение, за воспитание настоящих героев. Вернувшись домой, многие из них стали нашими надежными помощниками в составе народной дружины. Спасибо», — отметил глава Елабужского района Рустем Нуриев.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на СВО ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Выездная выставка «Отец Героя» посвящена героям, сложившим головы ради мира в стране и их родителям. Она организована совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», партией «Единая Россия», Союзами отцов и офицерских жен республики. Экспозиция насчитывает 45 портретов настоящих героев и дополнена портретами 11 наших отцов, воспитавших героев. Она является важным вкладом в воспитание молодого поколения в духе любви к Родине.

Ранее Минниханов поздравил жителей страны с Днем России. Подробнее о том, какие события пройдут в ближайшие выходные, читайте в статье: «Лето в Татарстане»: День России, «Троицкие хороводы» и «Отпетые мошенники»