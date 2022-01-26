В Елабуге в честь 1100-летия принятия ислама открылась выставка об искусстве каллиграфии

В Галерее редких коллекций Елабужского государственного музея-заповедника открылась обновленная выставка «Мир исламской каллиграфии», посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

«Выставка открылась на прошлой неделе и пока предположительно будет работать до июня 2022 года. Экспозиция также доступна обладателям „Пушкинской карты“», — сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

В экспозиции представлены история, традиции и техника «искусства красивого письма» в мусульманских странах, знаменитыми каллиграфами разных столетий.

В основе собрания — коллекция реставратора музея-заповедника Дамира Ахматгалиева: Коран иранского правителя Надир-шаха 1740 года, переписанные Дамиром катибом в разных регионах России и мира листы священной книги мусульман, выполненные им же во время работы в Бухаре шамаили и созданный в Елабуге 30-й джуз Корана «Амма».

Посетители также смогут ознакомиться с рукописными тавсирами XVIII века на татарском языке и учебником на арабском языке, изготовленным вручную в конце XIX — начале XX века. А представленные артефакты периода становления ислама в Волжской Булгарии рассказывают об изготовлении красок, чернил и инструментов для письма в Средневековом Поволжье.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что план подготовки к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией включает в себя шесть разделов и 71 мероприятие.