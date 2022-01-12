Выставки, сувениры и онлайн-ресурсы: как готовятся к 1100-летию принятия ислама Булгарией

План подготовки к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией включает в себя шесть разделов и 71 мероприятие. Такой масштаб мероприятий позволит рассказать об истории развития ислама в России на международном уровне. Об этом на заседании профильного оргкомитета в Казани заявила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.

Она отметила, что масштабная подготовительная работа к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией началась еще в прошлом году. Она проводилась совместно федеральными и региональными ведомствами, в итоге был создан полноформатный план предстоящих мероприятий.

«Благодаря этой работе 7 декабря 2021 года мы утвердили план мероприятий по подготовке к празднованию. Данный план включает в себя шесть разделов и 71 мероприятие», — рассказала Ярилова и поблагодарила татарстанских коллег за активную совместную работу.

Она перечислила основные направления — речь идет о мероприятиях по строительству и реставрации объектов инфраструктуры культурно-духовного назначения, разработка и создание символики, сувениров (для повышения узнаваемости события на федеральном и международном уровнях), издание печатной продукции, производство и создание видеопродукции, запуск тематических интернет-ресурсов по истории и развитию ислама в России, а также разнообразные научные форумы, круглые столы и семинары.

«Благодаря такой разнообразной палитре мероприятий в них примет участие большое количество федеральных и региональных органов власти, а также общественных организаций», — заметила замминистра культуры РФ.

По ее словам, одним из ярких событий плана станет премьера художественного фильма о путешествии Ахмада аль Багдади в Волжскую Булгарию. Также ключевыми станут мероприятия на площадке Болгара в мае 2022 года. Одновременно с ними весной пройдут и тематические мероприятия в Санкт-Петербурге, которые завершатся проведением большой выставки.

«Также в рамках национального проекта „Культура“ мы запланировали межмузейный выставочный проект с участием разных федеральных музеев. Благодаря этому проекту большинство регионов России узнают и познакомятся с традициями исламской культуры», — резюмировала Ольга Ярилова.