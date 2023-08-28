В Елабуге утвердят границы территории еще более 20 объектов культурного значения

В Елабуге продолжается работа по уточнению границ объектов культурного наследия. На этот раз антикоррупционную экспертизу проходят сразу 24 документа, разработанных Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия.

Среди них — жилой дом №64 по ул. Казанской, ансамбль Троицкого кладбища с могилами семей Шишкиных, Невоструевых, Стахеевых и Н.Дуровой, застройка Рыбной, Троицкой и Соборной площадей, жилое здание духовного училища, здание городского магистрата, Дом Шабалиной — Новиковых, здание церковно-приходской школы, часовня — молельный столб, комплекс пожарной каланчи, водонапорная башня и другие памятники культурного наследия. Все объекты относятся к XIX — началу XX века.

Экспертиза продлится до 31 августа. Затем данные внесут в Единый государственный реестр недвижимости.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Елабуге уточнят границы жилого комплекса XIX века — объекта культурного наследия.