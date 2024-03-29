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В Елабуге установили мемориальную доску в честь участника спецоперации
В Елабуге на здании школы №8 установили мемориальную доску участнику спецоперации Станиславу Большакову. Военнослужащий был выпускником этого учебного заведения, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района РТ.
В сентябре 2023 года Станислав Большаков героически погиб при исполнении воинского долга. Он был награжден орденом Мужества посмертно. У елабужанина-героя осталась супруга и трое детей.
На церемонию открытия памятной доски пришли родные и близкие бойца, представители администрации, сотрудники школы. Елабужане почтили память Станислава минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
На этой же школе установлены еще две мемориальные доски — добровольцу Руслану Шарафутдинову и мобилизованному Юрию Потанину. Они тоже были выпускниками этой школы.
За мужество и самоотверженность указом Президента Российской Федерации Владимира Путина они награждены орденами Мужества посмертно.
Специальная военная операция (СВО) проводится с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.
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