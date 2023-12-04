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В Елабуге открыли мемориальные доски двум бойцам СВО
В Елабуге состоялось открытие мемориальных досок в память о погибших участниках спецоперации Руслане Шарафутдинове и Юрии Потанине. Таблички будут украшать стену школы №8, выпускниками которой были оба военнослужащих. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Елабужского района.
Юрию Потанину был 31 год. Он погиб 1 июля этого года в ходе выполнения боевых действий. 33-летний Руслан Шарафутдинов геройски погиб 4 мая при освобождении Бахмута (Артемовска).
За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга указом Президента Российской Федерации Владимира Путина они награждены орденом Мужества посмертно.
В церемонии открытия приняла участие депутат Госдумы Татьяна Ларионова, близкие и родные бойцов, руководство района, учителя и школьники.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: стоп-кадр видео.
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