news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 4 декабря 2023 10:29

В Елабуге открыли мемориальные доски двум бойцам СВО

Скопировать ссылку
В Елабуге открыли мемориальные доски двум бойцам СВО

В Елабуге состоялось открытие мемориальных досок в память о погибших участниках спецоперации Руслане Шарафутдинове и Юрии Потанине. Таблички будут украшать стену школы №8, выпускниками которой были оба военнослужащих. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Елабужского района.

Юрию Потанину был 31 год. Он погиб 1 июля этого года в ходе выполнения боевых действий. 33-летний Руслан Шарафутдинов геройски погиб 4 мая при освобождении Бахмута (Артемовска).

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга указом Президента Российской Федерации Владимира Путина они награждены орденом Мужества посмертно.

В церемонии открытия приняла участие депутат Госдумы Татьяна Ларионова, близкие и родные бойцов, руководство района, учителя и школьники.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Фото: стоп-кадр видео.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100