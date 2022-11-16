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Ру Тат
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Общество
16 ноября 2022  00:12
Эльза Кузнецова

В Елабуге сформировали отряд добровольцев для наблюдения за историческими объектами

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В Елабуге сформировали отряд добровольцев для наблюдения за историческими объектами

В Елабуге сформирован отряд добровольцев для наблюдения за объектами культурного наследия регионального значения, которые находятся в исторической части города. Отряд состоит из волонтеров — студентов ссузов и вузов города, а также сотрудников МЦ «Барс». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе района.

За добровольцами закреплено 11 объектов. Куратором группы активистов выступает Роман Епанешников. Исторические здания распределили между всеми активистами. Он сообщил, что лично за ним также закреплены два объекта.

«Елабуга — город с большой историей и все эти здания тоже имеют свою историю. Но, к сожалению, они сегодня находятся в весьма плачевном состоянии. Часть из них законсервирована и наша задача, в том числе, контролировать, чтобы в них не собирались деструктивные личности», — отметил активист.

Дежурство будет проходить на постоянной основе. Ежедневно добровольцы будут осматривать внешний вид объектов. Если видны новые следы разрушений, то они будут зафиксированы, а далее переданы в исполком. 

В общей сложности в городе находятся 106 объектов культурного наследия регионального значения. На контроле у добровольцев — дома по улицам Казанская, Нефтяников, Набережная, Тойминская, Спасская, Покровская и 10 лет Татарстана. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Елабуга выделила 23 млн рублей на новое уличное освещение в 2022 году.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

#елабужский район
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