Елабуга потратила 23 млн рублей на новое уличное освещение в 2022 году

На новое уличное освещение и освещение общественных пространств в Елабуге в этом году было потрачено 23 млн рублей. Об этом рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

«За последнюю неделю обновили освещение в двух скверах города — имени Габдуллы Тукая и Интернационалистов. В этих скверах появились 40 новых фонарей — по 18 и 22 соответственно. За счет средств местного бюджета по распоряжению главы объём финансирования составил порядка 1,3 млн рублей», — сообщила собеседница агентства.

Кроме того, новые уличные фонари украсили площадь Ленина, улицу Гассара, Университетский парк. В этом общественном пространстве в рамках первого этапа благоустройства появилось 13 фонарей.

В следующем году будет продолжено благоустройство Университетского и Александровского парков. В рамках федерального гранта начнется благоустройство Шишкинских прудов.