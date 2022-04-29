В Елабуге появятся мемориальные доски Герою СССР и Кавалеру орденов славы трех степеней

В преддверии 77-й годовщины Великой Победы 6 мая в Елабуге состоится открытие сразу двух мемориальных досок. На улице Стахеевых, 25 появится мемориальная доска Герою Советского Союза Гимазетдину Вазетдинову, а на улице Казанской, 14 — Кавалеру орденов славы трех степеней Рифкату Гайнуллину. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Торжественные мероприятия запланированы на 11.00 и 11.30. В прошлом году в преддверии 76-й годовщины Победы в Елабуге открылась мемориальная доска Герою Советского Союза Степану Спирькову.

Также в майские выходные жителей и гостей города ждет насыщенная программа. 30 апреля Елабуга присоединится к акции «Сад памяти». «Планируется высадить около 4 тыс. саженцев, столько же было высажено в прошлом году. Во всероссийской акции примут участие активисты и ветераны пионерского движения, общественники, сотрудники молодежной отрасли, работники предприятий, работающая молодежь. Начало мероприятия — в 8.30», — рассказал агентству заведующий сектором развития молодежной политики исполкома Елабужского района Марат Масалимов.

1 мая начнется с праздничной программы на площади Ленина, в парках «Чебурашка» и «Сад у дома». Старт запланирован на 11.00. На площади Ленина будет работать ярмарка мастеров. 3 мая в Гуляй-парке пройдут спортивные игры и конкурс ЗD-фотозон «Мгновенья тех военных лет...», начало — в 11.00.

4 мая в 14.00 на Центральном стадионе состоится легкоатлетическая эстафета. 5 мая на 11.00 на площади Ленина запланирован легкоатлетический забег «Марафон Победы». 7 мая в 11.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Чемпион» пройдет Межрегиональный турнир по боксу, посвященный Героям Советского Союза. 9 мая после двух лет перерыва состоится шествие «Бессмертного полка», о чем ранее сообщал «Татар-информ».