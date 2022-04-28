В Елабуге после двух лет перерыва пройдет шествие «Бессмертного полка»

Фото: пресс-служба Елабужского района

Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в Елабуге в офлайн-формате после двух лет перерыва: в 2020-м и 2021-м из-за пандемии мероприятие проводилось онлайн. Торжественное шествие начнется в 10.00. Место построения колонны — городской Дворец культуры. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации муниципалитета.

«Маршрут „Бессмертного полка“: колонна проследует от городского Дворца культуры вниз по проспекту Нефтяников, затем участники акции зайдут на Шишкинские пруды, сделают почетный круг и займут подготовленные места на трибуне. В связи с проведением акции будет перекрыт пр. Нефтяников», — уточнила пресс-секретарь администрации Екатерина Сайбель.

Всероссийская акция «Бессмертный полк», посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, призвана сохранить память о героях-победителях, о тех, кто не вернулся с полей сражений. Для участия в акции необходимо подготовить портрет ветерана войны и пройти шествием по предложенному маршруту.

В 77-ю годовщину Победы в Елабуге отметят массовыми мероприятиями. Так, в 9.30 начнется акция «От сердца к сердцу», в 10.40 состоится возложение цветов у Стелы труженикам тыла на Мемориале памяти. Далее события продолжатся театрализованным событием на стадионе «Молодежный», в 12.50 запланировано проведение конкурса-фестиваля «Весна Победы». Концертные программы развернутся в Александровском парке, «Чебурашке» и «Сквере у дома».

В 14.00 у физкультурно-оздоровительного комплекса состоится турнир по мини-футболу «Кожаный мяч». С 16.00 до 18.55 пройдет фестиваль песни «Пою тебе, Победа!» на стадионе «Молодежный», а на площади Ленина в 18.00 запланирована акция «Свеча памяти». На вечернюю концертную программу горожан и гостей Елабуги ждут на стадионе «Молодежный». Завершит День Победы праздничный салют, который озарит небо в 21.00.