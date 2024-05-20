В Елабуге после масштабной реконструкции открылся музей-театр «Трактир»

В Елабужском государственном музее-заповеднике состоялось открытие музея-театра «Трактир» после масштабной реконструкции. Событие произошло в «музейную ночь» — 18 мая.

«Открытие позволило расширить выставочные площади для музейных экспозиций и фондов Елабужского государственного музея-заповедника, где более 82 тыс. экспонатов. Поэтому ниши здесь — экспозиционные. Сейчас представлена выставка уникальной старинной посуды „Чайные истории“. И в планах время от времени мы будем обновлять наши витрины», — рассказала «Татар-информу» заместитель генерального директора ЕГМЗ по учетно-хранительской и экспозиционно-выставочной деятельности Екатерина Кашапова.

В праздничной церемонии принимали участие почетные гости, среди которых были глава Елабужского района Рустем Нуриев, исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение» Зульфия Сунгатуллина, партнеры ЕГМЗ, руководители предприятий города, подрядчики, занимавшиеся ремонтом здания, и другие.

Рустем Нуриев, перерезая красную ленту, подчеркнул важность развития инфраструктуры исторической части города.

Здание, в котором расположился новый музей-театр «Трактир», было построено в начале ХХ века. В то время здесь работали торговые лавки и магазин по продаже минеральной воды. Это был единый комплекс со зданием Стахеевского банка на углу улиц Спасская и Большая Покровская.

Сегодня «Трактир» стал больше, уютнее и интереснее. Здесь теперь два тематических зала: большой Купеческий на 60 мест и малый Ханский на 18 мест. С порога гостей встречает главный экспонат — трактирная рюмка «Муха», а в большом зале центральное место занимает уникальная коллекция антикварной посуды, которая была приобретена ЕГМЗ у коллекционера Виталия Уланова из Саратова.

Выставка состоит из более 300 образцов антикварной посуды XVII — начала XX веков, изготовленных в Западной Европе и Америке и использовавшихся для приготовления и подачи чая и кофе. Покупка этой бесценной коллекции стала возможной благодаря Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову, который выделил на это из бюджета РТ основную часть необходимой суммы.