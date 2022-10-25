В Елабуге под «Прощание славянки» проводили 11 мобилизованных граждан

Сегодня утром в Елабуге проводили мобилизованных земляков в Казань для подготовки и дальнейшего участия в специальной военной операции на Украине. Всего на боевое слаживание в Казань убыли 11 местных жителей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района РТ.

Поддержать их пришли родные и близкие, которые нарисовали трогательные плакаты с пожеланиями и сердцами.

Со словами поддержки к мобилизованным обратился глава района Рустем Нуриев.

«Сегодня мы провожаем ребят из Елабуги. Уважаемые бойцы, вы уже герои, которым предстоит встать на защиту Родины. Будьте уверены — ваши близкие будут окружены вниманием с нашей стороны. Возвращайтесь живыми и здоровыми», — отметил он.

Военный комиссар Николай Битюков уточнил, что основной задачей бойцов станет охрана и оборона важных государственных объектов.

«Участники военной специальной операции решают судьбу „русского мира“. Вы стали частью воинского братства. По приказу Родины вы встали на защиту Отечества, интересов и безопасности нашего государства. Желаю вам крепости духа, взаимовыручки, терпимости. Будьте достойными наследниками наших предков и сегодняшних героев России. Берегите себя и помните о том, что вас ждут дома», — поделился своим пониманием ситуации военком.

Затем под марш «Прощание славянки» родные и близкие торжественно проводили мобилизованных. Следующая отправка состоится 27 октября.

Специальную военную операцию на Украине начал Президент РФ Владимир Путин, она проходит с 24 февраля текущего года. О проведении частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.