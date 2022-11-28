Минниханов и Мантуров прокатились на новом Aurus Komendant в Елабуге

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Денис Мантуров посетили ОЭЗ «Алабуга», где сегодня стартовало производство первых отечественных внедорожников класса люкс. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Высокие гости оценили работу производственной линии, уровень автоматизации производства и экспозицию по локализации с отечественными компонентами автомобиля.

По словам Президента республики, в Татарстане созданы все условия для работы над проектом Aurus. «Самое главное — это люди. В ОЭЗ „Алабуга“ находится крупнейший центр по подготовке квалифицированных рабочих кадров „Алабуга Политех“. Его целевая мощность составляет 10 тыс. специалистов высокого профиля в год. Это очень большая работа», — заметил Минниханов.

Затем гости лично протестировали новый автомобиль. Созданный специально для России, он обладает мощностью и проходимостью внедорожника, совмещенными с комфортом седана класса люкс. Оформление предзаказов на данную модель стартовало в сентябре этого года.

В завершение визита гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев презентовал Денису Мантурову план развития индустриального парка «Этилен 600». Его цель — обеспечение инженерной, промышленной, логистической и кадровой инфраструктурой новых и стратегически важных для страны проектов в области глубокой переработки нефтегазохимического сырья.