В Елабуге отремонтируют детскую поликлинику

В Елабужской детской поликлинике продолжается ремонт. Согласно контракту, специалистам необходимо выполнить устройство вентилируемого фасада с облицовкой панелями из композитных материалов и теплоизоляционным слоем.

Сегодня рабочие утепляют здание огнестойким материалом и оформляют фасад. Предполагается, что ремонт обеспечит долговечность здания и поможет сэкономить энергоресурсы. Заказчиком работ выступил исполком Елабужского района РТ, подрядчиком — ООО «СпецРегионСтрой».

«Средства на ремонт детская поликлиника Центральной районной больницы выиграла в конкурсе грантов „Татнефти“ в размере 22,5 млн рублей. Часть средств направил Минздрав Татарстана», — сообщила «Татар-информу» начальник пресс-службы Екатерина Сайбель.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Совсем скоро поликлиника полностью преобразится. По словам главного врача Елабужской ЦРБ Рамиля Сафарова, по окончанию ремонта для пациентов и медиков будут созданы комфортные условия с учетом требований Роспотребнадзора.

В ближайшее время планируется проведение ремонта и других медицинских учреждений. В частности, отремонтируют инфекционное отделение, роддом, стационар и терапевтический корпус.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что капитальный ремонт многоквартирных домов в Елабуге выполнен на 61%.