Капремонт многоквартирных домов в Елабуге выполнен на 61%

В Елабуге продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. На сегодняшний день обновление зданий завершено на 61%.

«В рамках республиканской программы капитального ремонта МКД в этом году будут отремонтированы 23 дома. На сегодняшний день работы выполнены на 61%. Есть ряд серьёзных замечаний к подрядным организациям, которые им необходимо устранить до сдачи объектов», – написал глава Елабужского района Рустем Нуриев в своем Telegram-канале.

В пресс-службе Елабужского района уточнили, что по программе в 15 домах будет выполнен ремонт фасадов, а в семи из них осуществлен ремонт с полным утеплением на сумму 52,7 млн рублей.

Концепция цветового решения фасадов домов была выбрана путем проведения голосования в социальных сетях. Были представлены три варианта, один из них и был выбран большинством голосов и реализуется на фасаде домов города.

Также в многоквартирных домах будут проведены ремонт внутридомовых инженерных систем, частичная замена лифтов и установка индивидуальных тепловых пунктов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на конец июля капитальный ремонт многоквартирных домов в Татарстане завершен на 79% от плана.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.