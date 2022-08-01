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Ру Тат
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Строительство
1 августа 2022  07:17
Эльза Кузнецова

Капремонт многоквартирных домов в Елабуге выполнен на 61%

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Капремонт многоквартирных домов в Елабуге выполнен на 61%

В Елабуге продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. На сегодняшний день обновление зданий завершено на 61%.  

«В рамках республиканской программы капитального ремонта МКД в этом году будут отремонтированы 23 дома. На сегодняшний день работы выполнены на 61%. Есть ряд серьёзных замечаний к подрядным организациям, которые им необходимо устранить до сдачи объектов», – написал глава Елабужского района Рустем Нуриев в своем Telegram-канале.

В пресс-службе Елабужского района уточнили, что по программе в 15 домах будет выполнен ремонт фасадов, а в семи из них осуществлен ремонт с полным утеплением на сумму 52,7 млн рублей. 

Концепция цветового решения фасадов домов была выбрана путем проведения голосования в социальных сетях. Были представлены три варианта, один из них и был выбран большинством голосов и реализуется на фасаде домов города.

Также в многоквартирных домах будут проведены ремонт внутридомовых инженерных систем, частичная замена лифтов и установка индивидуальных тепловых пунктов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на конец июля капитальный ремонт многоквартирных домов в Татарстане завершен на 79% от плана. 

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

#капремонт жилфонда
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