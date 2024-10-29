В Елабуге открылся выставочный зал о нефтяных историях

В Елабужском музее-заповеднике состоялось открытие выставочного зала «Нефтяные истории», который рассказывает историю развития нефтяной промышленности в Елабужском крае. Новое пространство стало дополнением Музея истории города ЕГМЗ.

С открытием «Нефтяных историй» Елабугу и Елабужский государственный музей-заповедник поздравил заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Дмитрий Гуськов: «Елабужская земля не зря является центром сохранения исторического наследия не только Татарстана, но и всей России. В этот город приезжает большое количество туристов, есть кому это показывать. И я уверен, новый музей будет интересен всем, и даже тем, кто совсем никак не связан с этой сферой деятельности. Это открытие — это огромный вклад в сохранение памяти, это дань уважения тем людям, тем специалистам, которые формировали эту промышленность. Музею-заповеднику желаю процветания, пусть поток желающих посетить этот зал никогда не угаснет».

Среди почетных гостей присутствовали также директор Благотворительного фонда ПАО «Татнефть» Эльмира Газизова, замглавы Елабужского района Роман Исланов, начальник НГДУ «Прикамнефть» Игорь Михайлов, председатель профсоюзного комитета НГДУ «Прикамнефть» Марс Закиев, а также ветераны НГДУ «Прикамнефть» Федор Долинин и Иклима Барышева.

Каждый из них отметил важность создания такого музея для воспитания подрастающего поколения, ведь без истории нет будущего.

Экспозиция нового зала «Нефтяные истории» впечатлила каждого гостя. Здесь несколько разделов, которые рассказывают и показывают историю развития нефтедобывающей промышленности от Средневековья до наших дней, а также события и судьбы, так или иначе связанные с нефтяным производством.

В зале представлены более ста экспонатов, а также макеты деревянной вышки и станка нефтекачалки с электроприводом, а также муляж заправочного автомата.

Разместилась здесь и бочка для перевозки керосина Товарищества нефтяного производства братьев Нобель. Это очень редкий антикварный предмет.

Бочка вместимостью 159 литров (1 баррель) занимала много места, хранить в ней продукты было нельзя, так как тара была пропитана керосином. Эти бочки почти нигде не сохранились. Их часто ломали на дрова в годы Гражданской войны и в годы Великой Отечественной войны.

Внимание посетителей привлекли интерактивные зоны, где они могли увидеть и услышать, как образуется нефть в недрах земли, как работает нефтекачалка, как уже готовый продукт — бензин — вливается в бак автомобиля. А открытием для всех стала электронная примерочная, в которой благодаря современным музейным мультимедийным технологиям каждый смог «надеть» костюм нефтяника, буровика, работника заправки.