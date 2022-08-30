В Елабуге открылся обновленный молодежный центр «Барс»

Сегодня, в День Республики Татарстан, в Елабуге состоялось открытие обновленного молодежного центра «Барс». Капитальный ремонт здания и укрепление материальной базы с благоустройством территории стало возможным благодаря республиканской программе. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

На церемонии открытия глава Елабужского района РТ Рустем Нуриев напомнил, что сейчас в республике и стране уделяется большое внимание развитию юных талантов. Поэтому очень важно, что у елабужских ребят появилась возможность приходить в молодежный центр и находить единомышленников и занятия по душе. Он пожелал детям и педагогам успехов.

МЦ «Барс» оснащен современным оборудованием, рассчитан на 185 детей и подростков. Их будут обучать 43 педагога. Ремонт стартовал в марте этого года. Сметная стоимость объекта составила 75 млн рублей. Общая площадь объекта — более 1 тыс. квадратных метров.

«Данный объект имеет шесть рабочих и три учебных кабинета, многофункциональный зал, кабинет психолога, комнату матери и ребенка, коворкинг-зону, выставочное пространство, класс практических занятий, студию звукозаписи, фотостудию, музыкальный класс, актовый зал и гримерную, приемную, кухню и буфет, административную зону. В административном блоке расположены: три складских помещения, семь санузлов, КУИ, две раздевалки, холл, рекреацию, две душевые», — уточнили в администрации района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ремонт молодежных центров Татарстана направят 186 млн рублей.