На ремонт молодежных центров Татарстана направят 186 млн рублей

На обновление пяти молодежных центров Татарстана направят 186 млн рублей. Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на капремонт объектов с укреплением их материальной базы и благоустройством территории. Об этом сообщает пресс-служба Елабужского района.

В этот список вошли молодежный центр «Барс» в Елабуге, «Орион» в Лаишеве, а также «Вертолет», «Подросток» и «Сандугач» в Казани.

Средства на ремонт объектов поступят из республиканского бюджета. Работы планируется завершить до 1 декабря 2022 года. Подрядчик станет известен 3 марта.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в лаишевском молодежном центре «Белогорье» завершен ремонт основного здания.