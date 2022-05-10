В Елабуге открыли мемориальные доски Герою СССР и кавалеру ордена Славы трех степеней

В Елабуге состоялось торжественное открытие двух мемориальных досок в честь Героя Советского Союза Гимазетдина Вазетдинова и кавалера орденов Славы трех степеней Рифката Гайнуллина. Памятные доски размещены по адресам: ул. Стахеевых, 25 и ул. Молодежная, 12. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Открытие состоялось при участии руководителя исполкома района Ленара Нургаянова и председателя Совета ветеранов Геннадия Баганова, а также депутатов, представителей общественности, юнармейцев.

Рифкат Гайнуллин — участник Великой Отечественной войны, педагог, депутат елабужского городского и районного советов, председатель Совета ветеранов Елабуги. Сражался на Курской дуге, затем в составе действующей армии прошел Украину, Польшу, Германию, встретил День Победы в Чехословакии.

Был удостоен первого ордена Славы III степени, орденом Славы II степени. К ордену Славы I степени представлен за разведку.

Гимазетдин Вазетдинов — Герой Советского Союза, участник Советско-Финляндской войны 1939-1940 годов. В середине января 1940 года его дивизию перебросили в Кингисепп Ленинградской области, где началась подготовка к боевым действиям на Карельском перешейке.

Накануне Елабужский район также присоединился к всероссийской акции «Бессмертный полк». Как уточнила пресс-секретарь администрации Екатерина Сайбель, в нем приняли участие более 5 тыс. человек.

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