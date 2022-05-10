Калимуллина спела на параде в Казани, Кондратьев в Лаишеве: как Татарстан встретил 9 Мая

Руководители министерств и ведомств, главы городов и районов были в самой гуще торжеств 9 Мая. О том, как мэр Елабуги отведал солдатской каши, а руководитель ЦИК РТ пел фронтовые песни — в обзоре «Татар-информ».

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев и заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина исполнили композицию «День Победы» на параде Победы в Казани

Фото: kzn.ru

Дюжев и Калимуллина спели дуэтом на главной площадке праздника

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев и заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина под аккомпанемент оркестра исполнили дуэтом композицию «День Победы» на параде Победы в Казани. Их выступление стало финальным после прохождения колонн.

В начале выступления Дмитрий Дюжев прочел стих на военную тему. На сцене звезды провели чуть более десяти минут, но вызвали шквал аплодисментов.

Дмитрий Дюжев принял участие в праздновании Дня Победы в Казани Фото: kzn.ru

Уже вечером на площади Тысячелетия состоялась концертная программа мастеров искусств и молодежных групп, а также выступление тысячного хора «Поющая Казань». Вечерний праздник прошел в формате народного караоке. Хедлайнером события также стал Дмитрий Дюжев.

«Я счастлив, что я сегодня в Казани и могу с вами вместе петь песни военных лет. День Победы для меня особенный праздник. Сегодня, благодаря вашим дедушкам и бабушкам, мы свободны, счастливы и поздравляем друг друга с Днем Победы», — поздравил казанцев заслуженный артист России.

В праздничный вечер хор и Дмитрий Дюжев вместе с горожанами исполнили всем известные песни о войне, такие как «Журавли», «Темная ночь» и многие другие. Завершилась программа композицией «День Победы».

В праздничный вечер хор и Дмитрий Дюжев вместе с горожанами исполнили всем известные песни о войне, такие как «Журавли», «Темная ночь» и многие другие Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На выступление актера Дмитрия Дюжева на концерте в честь Дня Победы в столице Татарстана городской бюджет направил 1,07 млн рублей.

Магдеев вручил Орден Мужества матери погибшего солдата Артура Шарафеева

Мэр Наиль Магдеев вручил государственную награду Орден Мужества матери погибшего рядового Артура Шарафеева. «Майдан аплодировал, а потом встал. Вечная слава и вечная память Артуру!» — сообщила пресс-секретарь мэра Римма Мухаметзянова.

21-летний Артур Шарафеев погиб во время специальной военной операции на На службу в Вооруженные Силы он поступил в августе 2021 года. За мужество и отвагу его посмертно представили к награждению «Орденом Мужества».

Награждение стало финальной точкой шествия «Бессмертного полка», который возглавил Магдеев. В колонне по улицам города со штендерами с фотографиями участников Великой Отечественной войны в руках прошагали 76 тыс. жителей.

В колонне по улицам города со штендерами с фотографиями участников Великой Отечественной войны в руках прошагали 76 тыс. жителей Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью

Торжественная акция состоялась при участии руководителя исполкома Фарида Салахова, заместителей руководителя исполкома, депутатов Горсовета.

Маршрут «Бессмертного полка» прошел от площади Азатлык до майдана парка Прибрежный. По ходу движения в колонну встраивались все желающие. В конце маршрута участники вместе с плакатами прошлись по майдану. После здесь началось театрализованное представление «За Победу!».

Торжественная акция состоялась при участии руководителя исполкома Фарида Салахова, заместителей руководителя исполкома, депутатов Горсовета Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью

Многие принимали участие в акции впервые, многие ждали ее начала — в связи с коронавирусными ограничениями «Бессмертный полк» проводился два года только в онлайн-формате.

Глава ЦИК Татарстана и мэр Лаишева исполнили «Катюшу»

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов спели военные песни во время шествия акции «Бессмертный полк» в городе Лаишеве. К ним присоединились депутат Государственного Совета РТ Дмитрий Самаренкин, представители администрации, юнармейцы и обычные горожане.

Участники «Бессмертного полка» несли гвоздики и портреты защитников Родины Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

Колонна стартовала на улице Пролетарская, затем перешла на улицу Лебедева, потом прошествовала по улицам Декабристов и Горького, а конечной точкой стала Соборная площадь.

Участники «Бессмертного полка» несли гвоздики и портреты защитников Родины. Они исполняли «Пора в путь-дорогу», «Катюша», «День победы», «Три танкиста», «Смуглянка молдаванка», «От героев былых времен» и другие песни, связанные с войной.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов пронес портрет двоюродного брата своего отца — ветерана Великой Отечественной войны, полковника Габделхака Шарипова Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов пронес портрет двоюродного брата своего отца — ветерана Великой Отечественной войны, полковника Габделхака Шарипова. Он родился 31 мая 1925 года, на войну ушел в 18 лет. Габделхак тогда уже знал, что трое его братьев погибли на полях сражений.



После войны Габделхак абый закончил Ленинградское высшее военное училище и Академию Генерального штаба в Москве. Военную службу завершил в звании полковника. «Умер мой дядя 16 ноября 2010 года. По сей день он для меня пример стойкости и мужества. Воспоминания вызывают только гордость и безмерную благодарность. Дорогие друзья! Мы должны помнить самоотверженность и подвиги наших родных», — отметил глава района.

Шагиахметов навестил участника войны в Зеленодольске

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Генриха Гаврилова в Зеленодольске. Встреча получилась душевной и теплой.

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Генриха Гаврилова Фото: пресс-служба Зеленодольского района

97-летний ветеран рассказал о годах, проведенных на фронте, а также поведал истории из трудовой деятельности.

«Я всегда любил людей, и придерживался одного правила: никогда не повышать голос, не ругать публично подчиненных. С людьми нужно разговаривать спокойно и доходчиво, тогда и дело движется», — поделился участник войны.

Мидхат Шагиахметов отметил, что ветеран прошел всю Украину. Михаил Афанасьев напомнил, что в Зеленодольском районе осталось 29 ветеранов войны и 814 тружеников тыла.

Михаил Афанасьев: «Это наша история, к которой мы ещё можем прикоснуться, узнать из первых уст о том, как ковалась Победа! Низкий поклон!» Фото: пресс-служба Зеленодольского района

«Это наша история, к которой мы ещё можем прикоснуться, узнать из первых уст о том, как ковалась Победа! Низкий поклон!» — отметил градоначальник.

Ветерана поздравили с праздником, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, теплоты и заботы близких. Генрих Гаврилов награжден Орденом «Славы» III степени, Орденом «Отечественной войны» I степени, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями.



Нуриев угостился солдатской кашей за столом с ветеранами

Глава Елабужского района Рустем Нуриев 9 мая принял в «Бессмертном полке», возложении цветов у Вечного огня, поприветствовал участников Парада и угостился солдатской кашей за столом с ветеранами.

«Для всех желающих угоститься полевой кухней было приготовлено 130 килограммов гречневой каши с мясом. Было очень вкусно» Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

«Для всех желающих угоститься полевой кухней было приготовлено 130 килограммов гречневой каши с мясом. Было очень вкусно», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Екатерина Сайбель.

Угощение готовили детские сады города и школа № 2.

Акция «Бессмертный полк» проходит в Елабужском районе в 15-й раз Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Акция «Бессмертный полк» проходит в Елабужском районе в 15-й раз. На этот раз торжественное шествие с портретами ветеранов и участников войны прошло от городского дворца культуры по проспекту Нефтяников до стадиона «Молодежный». Жители по традиции отдали дань уважения своим родным и близким, всем тем, кто ковал для победу в те тяжелые военные годы.

Торжественное шествие с портретами ветеранов и участников войны прошло от городского дворца культуры по проспекту Нефтяников до стадиона «Молодежный» Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

«В этот день мы выражаем искреннюю благодарность тем, кто отстаивал свободу и независимость нашей страны, и глубоко скорбим о погибших. Мы глубоко признательны всем, кто воевал на полях сражений, кто спасал и лечил раненых, выращивал хлеб и обеспечивал продуктами фронт и тыл. Для многих поколений — это пример мужества и патриотизма, самоотверженности, стойкости и силы духа. Мы помним великий подвиг нашего народа, чтим его и никогда не забудем. Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме — счастье, и благополучие! С праздником! С Днем Победы!» — поздравил всех горожан глава района.

Нагуманов открыл торжественный митинг в Альметьевске

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов 9 Мая, как и его многочисленные коллеги, открыл торжественный митинг, принял участие в параде Победы, прошествовал в колонне «Бессмертного полка».

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов 9 Мая открыл торжественный митинг, принял участие в параде Победы, прошествовал в колонне «Бессмертного полка» Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Жителей Нефтеграда он приветствовал поздравительной речью: «Дорогие ветераны! Уважаемые альметьевцы и гости города! Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Мы благодарим и преклоняемся перед всеми, кто защищал Родину, отдавая все силы для Победы. Подвиг и слава нашего народа — гордость всех последующих поколений, благодаря которым мы живём, трудимся, воспитываем детей и имеем возможность непрерывно развиваться, делать открытия, достигать новых высот. Низкий поклон Вам за подвиг во имя защиты нашей Родины. Крепкого Вам здоровья, благополучия и долголетия. Ваш подвиг бессмертен и будет жить в сердцах людей, стремящихся быть достойными поколения победителей».

Тимур Нагуманов: «Подвиг и слава нашего народа — гордость всех последующих поколений, благодаря которым мы живём, трудимся, воспитываем детей» Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

К поздравлениям главы присоединились начальник Государственной жилищной инспекции РТ Сергей Крайнов и военный комиссар, полковник Ришат Сабиров. Торжественный парад Победы открыла знаменная группа из роты почетного караула с государственным флагом Российской Федерации, Республики Татарстан и Знаменем Победы.

Театрализованные представления в честь праздника исполнили альметьевские коллективы из театров, музыкальных колледжей и творческих объединений. По всей улице открылись торговые ряды и точки с мастер-классами. Были развернуты импровизированные фронтовые поляны, где всех желающих угостили солдатской кашей.

Вице-мэр Бугульмы снялась в видеоролике, посвященном женщинам на войне

Представительницы Бугульминского района Татарстана приняли участие в съемках ролика, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Представительницы Бугульминского района Татарстана приняли участие в съемках ролика, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Женсовет Бугульминского муниципального района

«Ролик стал реконструкцией различных эпизодов жизни женщин во время войны: спасение раненых, отдых на привале, материнство и, конечно же, женские батальоны. Организатором съемок и идейным вдохновителем выступило модельное агентство. Это первая серьезная работа видеографа Регины Латыповой», — рассказала «Татар-информу» представительница Женского совета района Юлия Исмагилова.

«Ролик стал реконструкцией различных эпизодов жизни женщин во время войны: спасение раненых, отдых на привале, материнство и, конечно же, женские батальоны» Фото: Женсовет Бугульминского муниципального района

На видео — успешные женщины Бугульмы, члены Женского совета Бугульминского муниципального района. Среди них присутствуют, в частности, заместитель мэра города Ирина Белова, педиатр Елена Архарова, директор детского парка Оксана Елизарова, руководитель модельного агентства Елена Васильева.

Подобные ролики-реконструкции становятся традицией в Бугульме. В 2020 году Женсовет и модельное агентство выпустили ролик «Дети войны» Фото: Женсовет Бугульминского муниципального района

Подобные ролики-реконструкции становятся традицией в Бугульме. В 2020 году Женсовет и модельное агентство выпустили ролик «Дети войны». Юные модели оживили образы тех, на чью долю выпало военное голодное детство.

Перед Днем Победы, 7 и 8 мая, члены Женсовета поздравили с наступающим праздником тех девушек, которые трудились в тылу во время войны. Сейчас этим пенсионеркам больше 90 лет. Двенадцати бугульминкам вручили именные открытки и гостинцы к чаю от местной пекарни — пироги, вафли, мягкие печенья.