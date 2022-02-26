В Елабуге открылась выставка «Лев Толстой в объективе фотокамеры» из фондов Москвы

В Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника работает выставка «Лев Толстой в объективе фотокамеры» из собрания Государственного музея Л.Н. Толстого города Москвы.

«Это уникальная летопись, которая демонстрирует разные грани личности писателя, философа, общественного деятеля, отца большого семейства. Представлен в экспозиции и самый ранний снимок Льва Николаевича, который датируется 1849 годом. Дополнением служат предметы из фондов Елабужского музея-заповедника», — сообщается на сайте музея-заповедника.

Открытие выставки прошло при участии директора учреждения Гульзады Руденко, директора Елабужского колледжа культуры и искусств Альфиры Акберовой, директора Полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — Алабуга» Надира Курамшина. Также видеоприветствие прислал директор Государственного музея Л.Н. Толстого, заслуженный работник культуры России Сергей Архангелов. О Льве Толстом и наиболее ярких эпизодах его биографии поведал специалист экспозиционно-выставочного отдела Елабужского музея-заповедника, искусствовед Эдуард Брусков.

На выставке «Лев Толстой в объективе фотокамеры» представлена разносторонняя деятельность писателя: работа за письменным столом и в поле, время с семьей, гостями и единомышленниками, игры в городки и теннис, посещение лекций в Московском университете и многое другое.

Большую часть дня Толстой посвящал интеллектуальному труду, общался с интересными людьми разных сословий, профессий, взглядов, возрастов. Двери его дома всегда были открыты для посетителей.

С возрастающей популярностью количество фотографий Толстого увеличивалось. Писателя фотографировали представители известных фотофирм, корреспонденты русских и зарубежных газет и журналов, члены семьи, родственники, друзья. Однако в последние годы жизни Лев Николаевич не любил лишнего внимания, представителей прессы и фотографироваться, считая это пустой господской забавой. Репортеры проявляли большую настойчивость, чтобы оставить для потомков важные свидетельства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Елабуге открыта персональная выставка Рината Ахметова «За забором».