В Елабуге откроется персональная выставка Рината Ахметова «За забором»

16 февраля в Музее современного этноискусства Елабужского музея-заповедника откроется персональная выставка заслуженного деятеля искусств РТ Рината Ахметова «За забором» (Казань). Об этом сообщается на сайте-музея заповедника.

Выставка является поэтическим и философским проектом, который отображает воспоминания художника о детстве, его эмоции, размышления о прошлом и будущем, жизни и смерти.

В серию входят 24 картины без названия, семь из них дополнены звуковыми композициями, которые создал звукооператор из Санкт-Петербурга Петр Иванов. Каждый посетитель экспозиции может проявить воображение, сопереживание и дать тому или иному произведению свое название.

В своей мастерской художник экспериментирует с различными материалами и формами — декоративными элементами с народной символикой, изъеденным ржавчиной старым железом и посеревшим от времени деревом. В результате многообразных комбинаций на планшете рождаются определенные сюжеты.

О проекте «За забором» мастер кисти говорит так: «Мы живем в большом потоке информации, в быстротечном времени, и я своими работами хочу остановить зрителя, дать ему возможность немножко поразмышлять, пофилософствовать, получить заряд эмоций».

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