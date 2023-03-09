В Елабуге откроются еще две точки горячего питания для нуждающихся

В Елабуге ведется строительство двух новых павильонов «Приют человека». Как сообщили авторы проекта, сегодня уже собран корпус, устанавливаются окна и двери. Один павильон распахнет свои двери для елабужан в 4-м микрорайоне, второй — в нижней части города.

Основной целью проекта «Приют человека» является организация горячего питания для нуждающихся. Здесь кормят людей, которые живут на грани бедности, попали в беду, не имеют места жительства или просто голодает.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района, первый павильон был открыт полтора года назад. В прошлом месяце питание в центре получили 2,5 тыс. елабужан.

Ранее сообщалось, что в Буинске готовится к открытию пункт помощи «Приют человека» — там также планируют организовать бесплатное горячее питание для нуждающихся. Это будет первый подобный объект в городе.