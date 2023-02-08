В Буинске нуждающихся жителей обеспечат горячим питанием

В Буинске готовится к открытию пункт помощи «Приют человека» — в городе планируют организовать бесплатное горячее питание для нуждающихся. Это будет первый такой объект в Буинске, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации.

Павильон посетил глава района Ранис Камартдинов, чтобы узнать, какая помощь требуется благотворителям.

По словам активистов «Приюта человека», питание для лежачих или нетранспортабельных жителей будут развозить, таких людей возьмут под патронаж. Сам павильон находится на улице Карла Либкнехта.

«Это исторический центр города, и традиции взаимопомощи для нас, буинцев, — историческая традиция. Администрация района также поддержит проект», — пообещал глава Буинского района.

По словам имама мечети «Хазилар» Фагима Сулейманова, горячее питание для нуждающихся будут раздавать один раз в день с 11.00 до 13.00.