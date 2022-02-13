В Нижнекамске открылась выставка архитектурных работ Фирдависа Ханова

В городском музее Нижнекамска открылась выставка архитектора Фирдависа Ханова «Благодарен судьбе», посвященная 70-летию заслуженного архитектора России и Татарстана и почетного гражданина Нижнекамска, а также 55-летию города. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В экспозиции музея размещены красочные полотна — снимки архитектурных строений и любимых мест отдыха горожан. Все их выполнил архитектор Фирдавис Ханов за 44 года жизни в Нижнекамске.

Гости музея могут ознакомиться с 60 объектами, создающих неповторимый облик города — монументом Победы, Соборной мечетью, парком Габдуллы Тукая со скульптурными изображениями персонажей произведений поэта, скверами нефтехимиков и шинников, «Солнечной поляной», набережной на Красном Ключе и другими работами.

Фирдавис Ханов окончил Казанский инженерно-строительный институт. В Нижнекамск он приехал в октябре 1978 года, когда ему было 27 лет. За его плечами были служба в армии и работа на заводе.

Поначалу молодой архитектор думал ненадолго остаться в Нижнекамске. Но темпы всесоюзной стройки и захватывающие перспективы впечатлили Ханова, и он не смог бросить начатые задумки. Работы становилось больше, замыслы интереснее, мысли о переезде в Казань постепенно уступили планам, связанным с развитием Нижнекамска.

Для своих проектов молодой архитектор находил не просто оригинальные, но порой дерзкие решения, которые не стыдно было выставить на обозрение и суд более опытных коллег. На республиканских и всероссийских конкурсах его работы получали высокие оценки.

Среди больших полотен неожиданно встречается небольшой стенд с названиями местных газет и рисунками. Это Ханов не мог отказать газетчикам в просьбе сделать более привлекательными логотипы изданий.

Выставка архитектурных работ открыта до 27 февраля.