В Елабуге откроется новый Детский музейный центр

Фото предоставлено ЕГМЗ

К концу 2024 года в Елабужском государственном музее-заповеднике откроется новый музейно-выставочный объект. Это будет Детский музейный центр, который сможет одновременно принимать до 500 детей в возрасте от 5 до 16 лет. О том, каким будет новый музей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ЕГМЗ.

По словам пресс-секретаря ЕГМЗ Оксаны Есиповой, деятельность центра будет направлена на формирование исторического сознания, на воспитание музейной культуры у детей, организацию познавательного семейного отдыха с использованием новейших инновационных технологий и классической экспозиции в оригинальной подаче.

Для создания Детского музейного центра уже на протяжении нескольких лет музей-заповедник при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова проводит ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия республиканского значения «Дом купца Емельянова», который был построен в Елабуге в 1850-е годы. В этом году начинается самый сложный и интересный этап работы по созданию внутренней экспозиции.

Благодаря Минкульту РТ Елабужский государственный музей-заповедник стал победителем гранта национального проекта «Культура» на техническое оснащение музеев. В последние месяцы он ведет активную деятельность по подбору и приобретению необходимого интерактивного оборудования: VR-шлемов, мультимедийных интерактивных книг, интерактивного обучающего глобуса, виртуальных промоутеров, игровых интерактивных панелей, сенсорных киосков и многое другое. Часть ультрасовременного оборудования, например глобус, будет специально изготовлен по заказу ЕГМЗ и укомплектован уникальным контентом.

Первый этаж Детского музейного центра будет посвящен «Миру сказок». Здесь расположатся игровые зоны, адаптированные для детей дошкольного и младшего школьного возраста, предполагающие проведение квестов, викторин, детских праздников, театрализованных представлений и познавательных занятий в сказочных декорациях.

На втором этаже будет создан модуль «Мир знаний», где разместятся интерактивные экспозиционные залы: «Школа советского времени», «Медресе», «Классическая гимназия», «Школа 21 века». Это интерактивные зоны для обучения в условиях, максимально приближенных к старине. Во время занятий можно будет проследить эволюцию образовательного процесса, познакомиться с учебными заведениями, с наименованием предметов, преподаваемых и изучаемых на уроках в учебных заведениях XIX-XXI вв.

Третий этаж под названием «Мир музея» будет сконцентрирован на новейших технологиях для представления музейных предметов и коллекций. Здесь разместятся учебно-экспозиционные залы: «Что таит в себе смартфон», «Инновационные музейные технологии», «Виртуальные путешествия по миру».

В основе идеи создания Детского музейного центра ЕГМЗ лежит принцип интерактивного общения посетителя с музейным предметом в образовательном игровом пространстве. Это будет культурно-образовательный и досуговый центр нового типа, где семья, дети, проводят время с пользой и удовольствием, где классическую концепцию наблюдения необходимо заменить на концепцию соучастия, познания нового и неизведанного.

Детский музейный центр позволит детям быть активными, не выходя за рамки бережного отношения к предмету, даст возможность усвоить знания, не «зазубривая», раскрывая свои потенциальные творческие способности. Отличие этого музея от «взрослого» не в строго дозированном «детском» количестве отмеренных для юных посетителей знаний, а в способе погружения в эти знания и овладении ими через общение с другими, совместную деятельность на пути к открытиям, самостоятельный поиск ответов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Елабужский музей-заповедник пополнится новым объектом.

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