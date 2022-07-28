В Елабуге откроется мультимедийная выставка из фондов музея Боевой Славы Уфы

28 июля в Музее Памяти Елабужского государственного музея-заповедника откроется мультимедийная выставка «Дети войны, вы детства не знали» из фондов республиканского музея Боевой Славы из Уфы.

«Выставка содержит 14 информационных планшетов в электронном виде, на каждом — по несколько фотографий. Сама выставка бесплатная, но чтобы ее увидеть, нужно приобрести входной билет в музей, в том числе это можно сделать по „Пушкинской карте“», — уточнила в беседе с «Татар-информом» пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

Фото: пресс-служба Елабужского государственного музея-заповедника

Виртуальная выставка представит зрителям архивные фотографии молодежи, работавшей на полях и заводах Башкортостана в 1941–1945 годах, и позволит взглянуть на тяжелое время глазами детей и подростков, с первых дней Великой Отечественной войны трудившихся наравне со взрослыми.

Выставку организуют в рамках проекта «Территория Победы» Центрального музея Великой Отечественной войны (Москва). Увидеть экспозицию можно будет до 12 сентября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что всероссийская Спасская ярмарка пройдет в Елабуге с 5 по 7 августа.