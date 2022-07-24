Всероссийская Спасская ярмарка пройдет в Елабуге с 5 по 7 августа

Фото: Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

С 5 по 7 августа в Елабуге состоится юбилейная, пятнадцатая по счету Всероссийская Спасская ярмарка. В течение трех дней ярмарка развернется на Шишкинских прудах и на стадионе «Молодежный», а также в исторической части города: на площади Ленина, по улицам Казанская, Гассара, Набережная, Говорова, Большая Покровская и Спасская.

Открытие Спасской ярмарки состоится 5 августа в полдень. Программа включает много интересных событий — это и Фестиваль колокольного звона, и концерт бардовской песни «Вдохновение», и Фестиваль родовых поместий России.

Ежедневно для гостей ярмарки будет организована продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, работа «Мастерового двора города Елабуги» на площади Ленина, мастер-классы от ведущих мастеров, выступления артистов и фольклорных коллективов, работа аттракционов и ресторанных двориков, мелкорозничная торговля и многое другое.

«На сегодняшний день идет активная работа к встрече мастеров и гостей. Организаторы мероприятия сообщают, что практически все торговые площадки ярмарки уже забронированы. Ряды развернут на нескольких улицах рядом с площадью Ленина (Хлебной), движение транспорта будет здесь приостановлено», — уточнила «Татар-информу» начальник пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

Во второй день мероприятия, 6 августа, с 10.00 до 16.00 состоится фестиваль авторской песни «ВДОХновение» в парке «Александровский сад». С 13.00 до 15.00 пройдет звон-концерт участников Всероссийского фестиваля колокольного звона на территории Спасского собора. С 10.00 до 21.00 — гала-концерт Всероссийского фестиваля авторской песни «ВДОХновение».

Третий день фестиваля начнется в 11.00 с большого концерта участников Всероссийского фестиваля колокольного звона. На 15.00 запланировано закрытие Спасской ярмарки с участием учредителей, организаторов и почетных гостей.

Организатором масштабного события выступает Елабужский государственный музей-заповедник. Ярмарка проводится для формирования единого культурного пространства, создания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, а также для сохранения и развития культурного наследия народов Российской Федерации.