В Елабуге откроется детский музейный центр с кинозалом и VR-очками

В 2024 году в рамках национального проекта «Культура» на базе Елабужского музея-заповедника откроется детский музейный центр. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«По нацпроекту в этом году в Елабужском государственном музее-заповеднике будет открыт новый объект — детский музейный центр, который сможет принимать до 500 посетителей в день», — отметила чиновница.

Всего в этом году по национальному проекту «Культура» в Татарстане заработают 14 новых объектов. Кроме того, капитальный ремонт пройдет в Зеленодольском музыкальном театре и краеведческом музее Бавлинского района, также технически будут оснащены три музея, добавила Адгамова.

Для нового детского музейного центра уже закуплено самое современное оборудование, заявила генеральный директор Национального музея Татарстана Алиса Вяткина.

«Это будет филиал музея, он будет включать в себя большой кинозал, он же и лекторий. Туда были закуплены VR-очки, компьютеры и многое другое. Думаю, он станет центром культурно-образовательной жизни Елабуги», — пояснила она.

По ее словам, национальный проект «Культура» сделал музеи Татарстана еще более доступными и современными, что позволило привлечь новых посетителей.

«Есть общая тенденция, что растет турпоток в Татарстан. Благодаря нацпроекту „Культура” мы стали еще лучше оснащены и более доступны. Конечно, от этого к нам растет интерес, и возможность посетить музей появляется у большего числа людей», — заключила Вяткина.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года на инициативе Президента РФ Владимира Путина. В этом году дополнительно формируются новые национальные проекты.