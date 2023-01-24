В 2023 году в Елабуге благоустроят ипподром, родник на набережной и пляж

В 2023 году в Елабуге запланировано для благоустройства несколько объектов. В том числе продолжится реконструкция Университетского парка (вторая очередь), благоустройство родника на набережной, обновление площадки на ул.Болгар. Также специалисты обновят территорию ипподрома, Шишкинских прудов и пляж. Проекты анонсировал глава Елабужского района Рустем Нуриев на сессии в Танайском сельском поселении.

Руководитель района отметил, что по итогам года в городе и районе построено и отремонтировано более 74 тыс. кв. метров дорог и тротуаров, из них около 14 тыс. кв. метров — в сельских поселениях. В текущем году планируется заасфальтировать и отремонтировать 48 тыс. кв. метров.

Также в прошлом году в Елабуге были выполнены работы по реконструкции линий уличного освещения, переводу воздушных линий в кабельное исполнение, в 2023 году работа продолжится.

По президентскому проекту «Наш двор» в прошлом году было благоустроено 54 дворовых территорий. В планах на 2023 год — привести в порядок территории 43 дворов.

Жители Танаевского поселения озвучили несколько актуальных проблем, среди которых самовыгул домашних животных, малое количество автобусных остановок. Все вопросы были поставлены на контроль.

Еще одна сессия прошла в Большееловском сельском поселении. В ней принял участие заместитель главы Елабужского района Олег Колпаков. О своей годовой работе рассказал глава поселения Александр Машанов.

Несмотря на небольшое количество жителей, в сельском поселении нескучная жизнь, отметил он. Сами жители стараются сделать все, чтобы разнообразить свои будни.

В прошлом году сельчане занимались благоустройством храма, находящегося в селе и территории прилегающей к нему. Активное участие жители села принимают в благоустройстве своих придомовых территорий и субботниках, благодаря чему село преобразилось, появились цветники.

«У жителей Большого Елово большие планы и есть к чему стремиться, главное, чтобы, чтобы жизнь в их поселении становилась лучше и интереснее», — подчеркнул Александр Машанов.

«Татар-информу» уточнили, что в Елабужском районе сходы граждан пройдут на протяжении января-февраля в 15 сельских поселениях. На встречах озвучиваются отчеты глав о социально-экономическом развитии поселений.