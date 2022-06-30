В Елабуге началась установка каркаса крытого футбольного манежа

В Елабуге началось возведение каркасной конструкции будущего крытого футбольного манежа и административного корпуса в нижней части города. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Елабужского района РТ.

Строительство манежа проводится благодаря республиканской программе «Строительство малозатратных спортивных сооружений». «На спортивный объект направлено 76 млн рублей. Сдача в эксплуатацию по плану запланирована на 30 августа этого года», — уточнила пресс-секретарь администрации Екатерина Сайбель.

Кроме того, собеседница агентства уточнила, что благодаря поддержке главы района Рустема Нуриева на развитие спортивной инфраструктуры в 2022 году привлечены инвестиции на общую сумму 104,7 млн рублей.

К ремонтным работам также приступили на площади Ленина, где расположен учебный центр «Кама» имени В. Саркарова. Фасад и крышу здания учебного центра готовят к реконструкции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что фасад детской поликлиники в Елабуге отремонтируют за 25 млн рублей.