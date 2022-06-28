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Ру Тат
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Строительство
28 июня 2022  05:29
Эльза Кузнецова

Фасад детской поликлиники в Елабуге отремонтируют за 25 млн рублей

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Фасад детской поликлиники в Елабуге отремонтируют за 25 млн рублей
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

В этом году на ремонт Елабужской детской поликлиники будет направлено 25 млн рублей. Елабужская Центральная районная больница выиграла в конкурсе, который проводил благотворительный фонд ПАО «Татнефть» в проекте «Ремонт и утепление фасада детской поликлиники».

Из суммы гранта в 25 млн рублей 22,5 млн направил благотворительный фонд, а остальное софинансировал Минздрав Татарстана. Строители уже приступили к работе.

Помимо фасада будет отремонтирован переход между зданием детской поликлиники и зданием стационара Елабужской ЦРБ. Также ремонтные работы включают в себя утепление пожаробезопасным материалом и влагозащиту фасада.

«Завершение работ по грфику ожидается 1 августа», — утонила «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Екатерина Сайбель.

#елабужский район #елабужская црб
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