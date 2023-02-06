Фестиваль иван-чая под Елабугой получил грантовую поддержку

Летом, 24 июля, в Елабужском районе Татарстана пройдет Фестиваль иван-чая. Праздник для любителей чая, игр, хороводов и песен развернется в селе Новая Анзирка. Об этом «Татар-информу» сообщила его организатор — председатель ТОС Евгения Терешина.

В этом году после нескольких безуспешных попыток организаторам удалось выиграть грант на проведение фестиваля в размере 450 тыс. рублей. На эти средства планируется приобрести оборудование для мастер-классов по чаю, столы и скамьи для тех же мастер-классов и ярмарки народных промыслов.

По словам собеседницы агентства, тема иван-чая привлекательна для нее тем, что дает возможность прочувствовать все богатство русской культуры, прикоснуться к традициям своего народа, стать участником творческого процесса. Кроме того, иван-чай — целебный и приятный напиток, ставший популярным среди населения. Он не содержит кофеина, укрепляет иммунитет, отличается высоким содержанием витамина С.

В прошлом году фестиваль посетили почти полутысяча человек. Высокую оценку празднику дал глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев. Здесь всегда царит душевная атмосфера. Гости становятся не зрителями, а участниками, активно участвуют в играх, поют песни, водят хороводы, любят посещать мастер-классы.

Организаторы не останавливаются на достигнутом. «Мы уже мечтаем о новом проекте — „V Фестиваль иван-чая“. Подаем заявку на участие в конкурсе грантов Фонда культурных инициатив при Президенте РФ. Сегодня мы вышли с иван-чаем на интернет-площадки, предлагаем листовой, гранулированный и разнообразные сборы», — поделилась Евгения Терешина.

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