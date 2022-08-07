«Задыхалась в городе»: как доцента из Челнов исцелили мысли, деревня и фестиваль иван-чая

Евгения Терешина 32 года преподавала отечественную историю в Набережночелнинском филиале КГУ. Но несмотря на комфортную жизнь в городе, она не чувствовала себя счастливой, здоровье стремительно ухудшалось, врачи разводили руками. Как изменилась жизнь женщины после переезда в село и о ее детище, фестивале иван-чая, — в истории «Татар-информа».

Евгения Терешина 32 года преподавала отечественную историю, но несмотря на комфортную жизнь в городе, не чувствовала себя счастливой Фото: из личного архива Евгении Терешиной

Консилиумы, врачи и «передозировка»

«В течение 32 лет я преподавала отечественную историю. Передавая из года в год свои знания студентам, я однажды поняла, что все мои знания мало способствуют главному: они не помогают стать человеку более счастливым и здоровым, достичь духовной и материальной самодостаточности, достичь успеха в жизни. Знания я собирала по крупицам на своем пути. Это был мой личный опыт, полученные советы из книг, примеры других людей. Мне помогала моя вера в безграничные возможности человека творить свое прекрасное Сегодня и Завтра на Земле», — поделилась Евгения Терешина.

Самый частый вопрос, который задают Терешиной, – почему она оставила комфортную жизнь в городе и уехала в деревню. Ответ на это можно найти в истории ее болезни, от которой женщина мучилась в течение многих лет: головные боли и заболевания щитовидной железы сделали ее завсегдатаем больниц города. Однажды пациентка получила такую дозу лекарств, что на очередном консилиуме врачи поставили ей диагноз «передозировка».

«До этого я была на платном приеме, и врач мне назначил определенную дозу лекарства, а в аптеке мне дали ту дозу, которую сочли нужным. Так, вместо пяти единиц я получила десять. Весь гормональный фон оказался еще больше нарушен, и я в буквальном смысле начала задыхаться», — поделилась она.

Евгению Терешину, которой на тот момент было 47 лет, не устроил диагноз «передозировка», и она поняла, что никакие лекарства не помогают, ей тяжело дышать. Тогда женщина встретилась с главным эндокринологом города в частном порядке, во время ее вечернего дежурства. Во время беседы с врачом взгляд Евгении упал на журнал на столе, который назывался «Сад моей мечты». В нем были описаны сюжеты чьей-то частной жизни на фоне природы.

Эндокринолог в свою очередь рассказала пациентке, что не является любительницей дач, но в последнее время ей нравится уезжать из города и наслаждаться тишиной. «Мы просто разговаривали, и наша беседа была далека от моего заболевания. Наверняка тогда доктор очень умело и тонко подошла к поискам причины моего недуга и перевела меня на спокойное размеренное состояние, которое дает возможность думать совершенно по-другому о своей болезни или вообще о ней забыть. Удивительно, но после умиротворенной беседы мое сердце успокоилось, и я стала дышать ровно. Это было в 2004 году», — рассказала Евгения Терешина.

На следующей день, к своему изумлению, педагог по подписке получила большую книгу-альбом под названием «Мой дивный сад».

«У меня стали складываться картины, воображения моего будущего, что я живу в деревне, а напротив моего дома храм. Между домом и храмом видны ели и сосны. Я видела себя идущей к роднику и сидевшей на завалинке у деревянного, не совсем старого дома», — описала собеседница агентства свою мечту.

Буквально через два года, в 2006-м, когда семья уже отчаялась найти то самое место из «картинок», муж Терешиной со словами: «Наверняка тебе там понравится!» привез ее в село Новая Анзирка — в дом, из окон которого виднелся храм, а рядом был родник. Однако между домом и храмом не было ни сосен, ни елей, и тогда счастливая женщина поняла: деревья она посадит и вырастит сама.

На выпускном вечере у приемной дочери Ренаты. Окончила торгово-технологический колледж Набережных Челнов Фото: из личного архива Евгении Терешиной

«Хотелось, чтобы в новом доме звучал детский смех»

Решение о переезде поддержала вся семья Евгении Терешиной — муж и дети. В 2007 году воплотить задуманное наконец-то удалось, и дом был именно из тех «картинок» в мыслях.

«Мои мечты продолжали сбываться. На тот момент я осознала, что хочу слышать в новом доме детский смех. Мои дети выросли, девочки вышли замуж, появились первые внуки. Мыль о том, что в доме должны быть дети, подкинула также одна из родительниц, которая работала в опекунском совете в городе Сарманово», — поделилась Терешина.

Искать детей долго не пришлось, и вскоре семья пополнилась тремя новыми членами семьи. Они были рождены от одной биологической матери и совершенно не приспособлены к жизни. Их пришлось обучать элементарным нормам гигиены, они не знали, что такое ванна, игрушки, как правильно кушать. Пришлось пройти сложный путь по их адаптации, так как дети отличались неуравновешенным нравом. Все вместе они работали на огороде, катались на велосипедах, купались в речке, пекли пироги. В итоге приемные дети приняли Сергея и Евгению за родителей, стали называть «мама» и «папа».

«Мы на плечах несем державу семьей, основой ее став», — эта строчка из стихотворения, которое написала Евгения Терешина перед поездкой на Фестиваль приемных семей в Москву. Сейчас двое из приемных детей уже работают, один учится в Набережночелнинском колледже, они нашли свой жизненный путь, добавляет их мама.

«Поиски новых знаний привели меня к очень древним знаниям, которым несколько тысяч лет. Эти знания содержатся сегодня в индийских и славянских Ведах, Велесовой книге и других. Свое современное звучание эти знания нашли в трудах врачей, психологов, писателей, исследователей, ученых.

Человек обладает самой мощной энергией во Вселенной — энергией мысли. С помощью мысли, посредством чувственного восприятия человек способен менять самого себя и окружающий мир. Стоит нам ненадолго задуматься, и мы придем к однозначному пониманию: прежде чем что-либо сотворить в материальном мире, человек рождает это в своих мыслях, которые затем при определенных обстоятельствах и воплощаются в материальном видимом пространстве.

Когда мы открываем для себя законы Вселенной, мы начинаем жить в самом великом и самом божественном понимании этого слова. Жизнь открывается перед нами как сказочный мир, наполненный добром и мудростью», — делится своим пониманием собеседница агентства.

В прошлом году Евгения Терешина отметила 65-летний юбилей Фото: из личного архива Евгении Терешиной

«Я распрощалась с таблетками, болезни покинули тело, жизнь стала прекраснее»

За относительно малый срок Евгения Терешина стала физически здоровым человеком, стала меняться сама, менялся и ее окружающий мир. Она распрощалась с таблетками, болезни покинули тело, жизнь стала прекраснее и светлее. Появилось множество планов и идей, желание развиваться и работать. В прошлом году в декабре она отметила 65-летний юбилей.

«Самое главное, что я поняла, так это то, что таких положительных изменений в себе может добиться любой человек, независимо от пола, образования, цвета кожи, уровня материальных знаний. Каждый может самостоятельно излечиться практически от всех болезней, изменить свою жизнь — стать самодостаточным во всех отношениях, достичь материального благополучия.

Переехав в 2007 году жить в деревню, мы с мужем почувствовали не только радость перемен, но и ответственность перед друзьями и родными, желающими также жить на селе, но по каким-то причинам продолжавшими жить в городах. Одна моя приятельница даже воскликнула: „Как же с тобой дружить? Вина не пьешь, мяса не ешь, да и никого не осуждаешь!“ Да, жизнь какая-то другая у нас стала. Зато какое множество я приобрела новых друзей-единомышленников!

Вот уже 14 лет, как я живу в новом осознании реальности: я восстановила свое здоровье, сохранила и укрепила свою семью, вместе трудимся в нашей усадьбе „Жили-Были“, в которой мне помогают претворять намерения в реальность мой муж Сергей, дети Александра и Александр, наши приемные дети и внуки Айдар, Рената, Илюша, Петя, Глеб, Милания, Ясень, а сейчас уже и Леон, наш малыш — годовалый внучок. С каким вдохновением мы творим свой волшебный „Сад мечты“! Мы живем большой и дружной семьей в селе Новая Анзирка, ставшей для нас малой Родиной», — говорит Евгения Терешина.

В 2009 году друзья пригласили Терешиных на Спасскую ярмарку поторговать тем, что вырастили в своем хозяйстве Фото: из личного архива Евгении Терешиной

«Я, преподаватель вуза, с таким вдохновением пекла и продавала пирожки, что у меня все пирожки к вечеру были проданы!»

Дом Терешиных стал центром встреч друзей и праздников на селе. Они стали приглашать танцевальные и песенные коллективы, проводили обрядовые и семейные праздники, приняли участие в районных конкурсах и встречах, занялись пчеловодством.

В Новой Анзирке они создали настоящий экологический уголок, в котором легко и радостно можно приобщиться к труду на земле, отдохнуть от суеты городской жизни, а также восполнить растраченную энергию, получить новые знания и возможности, как жить здоровыми, богатыми и счастливыми, с чистотой помыслов, в радости и гармонии с окружающим и внутренним миром.

В 2009 году друзья пригласили Терешиных на Спасскую ярмарку поторговать тем, что вырастили в своем хозяйстве. Семейство только стало осваиваться в новом для них пространстве. Вырастили свои цветы, их было много. Решили выйти на ярмарку с цветами и пирожками.

«Это у меня по наследству. До революции на моей родине, в селе Алексеевское, мои предки имели булочную и все женщины моего рода пекли вкусные пироги и пирожки. И я, представляете! Кандидат исторических наук, преподаватель вуза, я с таким вдохновением пекла и продавала пирожки, что у меня все пирожки к вечеру были проданы. Всю следующую ночь мы с мужем пекли пирожки», — рассказала жительница Новой Анзирки.

На селе семья не раз становилась инициатором различных старинных праздников Фото: из личного архива Евгении Терешиной

«Иван-чай прочно вошел в нашу жизнь»

На протяжении этих лет семейство занималось сбором и заготовкой кипрея — узколистного растения с розовыми цветами, которое в народе зовут «иван-чай».

Листья этого растения не содержат кофеина и обладают рядом лечебных свойств. В нем есть практически все элементы таблицы Менделеева, а витамина С в нем больше, чем в лимоне и черной смородине. Он полезен для детей и беременных женщин, помогает при онкологии и лечит от алкоголизма.

«Я его пью уже десять лет: давление у меня прекрасное, пищеварение работает нормально. Если заваришь напиток чуть погуще, то с его помощью можно крепко уснуть, то есть он помогает при бессоннице. А если упадок сил и нужно взбодриться, то стоит его заварить слабенько, и тогда наступает прилив сил», — рассказала о свойствах чая собеседница агентства.

Евгения Терешина не может вспомнить, как в ее жизнь пришел иван-чай. «Наверняка это связано с многочисленными легендами, которые я встречала, изучая историю своей страны. Но иван-чай прочно теперь вошел в нашу жизнь», — говорит она.

На селе семья не раз становилась инициатором различных старинных праздников — «Зеленое воскресенье» (как Сабантуй), «Иван Купала», «Коляда». Они даже разработали туристический маршрут и провели праздник «Осенние Спасы в Анзирке».

«А зять Александр вдруг предложил: „А давайте праздник про иван-чай проведем!“ Мы поддержали его идею. Ведь к тому времени в 2018 году мы всерьез поняли, что нам интересно заниматься сбором, производством иван-чая, его реализацией на ярмарках и фестивалях. Где мы только не были: Казань, Чайковский, Грушинский фестиваль, Болгар, Свияжск, Пестрецы, Зюри и т.д. А почему бы нам не привлечь туристов – любителей кипрея к нам в село? И домик гостевой к тому времени уже был отреставрирован», — рассказала об идее фестиваля Евгения Терешина.

Ежегодно фестиваль собирает более 1,5 тыс. человек Фото: из личного архива Евгении Терешиной

Отношения с местной исполнительной властью, Управлением культуры Елабужского района и ООО «Светлая долина» сложились сразу. Поддержка была и информационная, и материальная. Люди помогли организовать покос травы, выровнять площадку, приобрести реквизит, обеспечить музыкальным сопровождением.

«В этом году состоялся уже третий фестиваль иван-чая. В его подготовке в основном участвуют две наших семьи — Терешиных и Карповых. Но приходят на помощь друзья и знакомые. Слова признательности хочется выразить нашим друзьям из сел Яковлево, Костенеево, Черенги, Красная Горка, Русский Сарамак (Удмуртия). Без их участия не могло состояться праздника. Их продукция, изделия, концертные номера, хороводы и помощь в обустройстве площадки стали составной частью этого большого праздника», — отметила собеседница агентства.

Ежегодно фестиваль собирает более 1,5 тыс. человек, частым гостем становится и глава Елабужского района Рустем Нуриев. В этом году на фестиваль было приглашено 22 мастера (небольшая территория не может больше вместить), 17 творческих коллективов (78 человек). Каждый фестиваль украшается новыми оригинальными сюжетами: будь то легенда о чае, чайная церемония, обряд «Танцы по чаю», гастрономический турнир или массовый мастер-класс по ферментации чая, в котором принимали участие сразу несколько человек.

На фестивале всегда царит душевная атмосфера. Гости становятся не зрителями, а его участниками, активно участвуют в играх, поют песни, водят хороводы, любят посещать мастер-классы.

«Большой резонанс в этом году имел флешмоб! В этом году его проводил танцевальный коллектив из Набережных Челнов „Романтики“. Дамам по 70 лет, а они так вытанцовывают! И плясал под кадриль весь собравшийся люд», — поделилась сельчанка.

Вдохновленные успехом, три года подряд организаторы подают свой проект на получение гранта, однако выиграть его пока так и не удалось. «Пока мы еще из торговых поддонов сооружаем сцену, из старой палатки оформляем фотозону и со всей округи собираем костюмы. Но мы не унываем! Будем идти дальше! Планы есть, поддержка, намерение продолжать начатое дело тоже есть», — поделилась планами собеседница агентства.

Помимо всего прочего, на сегодняшний день Евгения Терешина возглавляет Территориальное общественное самоуправление Яковлевского сельского поселения. Но это не самое важное, по мнению энергичной сельчанки.

«Я действительно шла наперекор многому. Защитила диссертацию почти в 50 лет, уехала в деревню, взяли детей. Но главное, чем я дорожу, это тем, что нашла в себе силы и возможность стать здоровой. Очень хотелось поделиться этим с людьми. Ведь так здорово жить наполненной жизнью», — заключила Евгения Терешина.

Владимир Путин: «Иван-чай полезнее кока-колы, где “одна химия”»

Слава о чудодейственном напитке из кипрея дошла до Президента России Владимира Путина, который согласился, что этот традиционный русский напиток полезней кока-колы, где «одна химия».

В конце июля на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов попросил о поддержке развития отрасли производства иван-чая, который, по его мнению, следует признать сельхозпродуктом. В беседе с главой государства он пояснил, что это качественный напиток «без кофеина, который только повышает здоровье».

Путин уточнил, что соответствующий документ будет направлен с резолюцией Президента министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.